Иосиф Пригожин объяснил снижение популярности российских песен: годами в России лоббировались интересы западных музыкантов

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2 декабря 2022, 16:03 Источник: Говорит Москва

И. Пригожин и Валерия, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/globallookpress.com

Музыкальные композиции российских артистов начали выбывать из хит-парадов стран бывшего Советского Союза. За год количество треков музыкантов-россиян снизилось во всех чартах стран бывших республик СССР.

По информации РБК со ссылкой на формирующего ежедневно топ-100 самых популярных композиций в мире статистику сервиса Apple Music, в декабре 2021 года в Молдавии и на Украине девять строчек из топ-10 принадлежало представителям российской эстрады.

Сейчас в украинский чарт вошла только одна российская композиция — трек Instasamka «За деньги да». Шесть строчек в чарте заняли украинские исполнители, две — Lady Gaga и Eminem.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Пригожин объяснил, что у нас 25 лет лоббировались интересы западных музыкантов, а для нашей музыки не оставалось места. По словам продюсера, помимо попытки запретить и навредить русскому языку, наши артисты лишаются возможности доносить своё творчество путём стриминговых платформ.

"Это должно было случиться. У нас сегодня нет органа государственного, который был бы заинтересован в правильном общении по противодействию борьбе с русским языком и нашими артистами", - подчеркнул Пригожин.