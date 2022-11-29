«В крышку гроба моей карьеры вогнан последний гвоздь»: Ургант прокомментировал то, что его не взяли в новые «Елки»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

29 ноября 2022, 14:26

Фото: Global Look Press

Российский телеведущий Иван Ургант объяснил, почему зрители не увидят его в «Елках 9». Шоумен признался: он даже не знал, что на этот раз его не включили в актерский состав.

«Буду выяснять, что делать… Поставлен в странную, неловкую ситуацию. Я надеялся, что снимусь — месяц еще есть. Но, видимо, уже нет», — пошутил в своей привычной манере Ургант.

Шоумен также с иронией предположил, что таким образом сценарист фильма Евгений Кулик решил завершить его актёрскую карьеру и перечеркнуть все его планы. «В крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь, и на нем выцарапано «Евгений Кулик», — сказал телеведущий.

Тем временем Евгений Кулик, видимо, не придумал ничего лучше и заявил, что в новых "Елках" создатели хотят показать "объемную историю", с которой смогут справиться только профессиональные актеры. Так что, ждем невероятно увлекательный, качественный и профессиональный фильм.