Стилист Влад Лисовец увидел в новой коллекции Dior «приветик» россиянам

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28 ноября 2022, 19:18 Источник: Известия

Фото: Global Look Press

Известный российский стилист Влад Лисовец увидел в новой коллекции французского бренда Dior обращение к россиянам. По его мнению, дом моды с помощью одежды передал «привет» гражданам РФ.

Недавно компания выпустила промо-ролик, где модели демонстрируют белые платья на фоне заснеженных берёз. Многие подписчики также увидели, что на моделях сапоги, похожие на валенки, а сумки разукрашены гжельской росписью.

Эксперт моды Влад Лисовец заявил, что дом использовал «русскую нежность и природу». По мнению стилиста, бренд всегда был заинтересован российским рынком. И таким образом Dior решил передать послание своим покупателям из РФ. «Как повернется и что в конечном итоге будет — непонятно, но то, что через картинки передали «мы с вами, мы где-то рядом и мы хотим, чтобы вы нас носили», — конечно, это есть», — сказал Лисовец.