У Валентина Гафта в Бразилии живет внук Валя, которого тот никогда не видел, занимается музыкой и не претендует на наследство

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19 ноября 2022, 13:31 Источник: По материалам Woman.ru

Фото: Global Look Press

У знаменитого актера Валентина Гафта была непростая жизнь. Его единственная дочь покончила с собой из-за неразделённой любви. Однако у артиста остался внебрачный сын от Елены Никитиной.

Валентин Гафт был женат трижды. От второй супруги Инны Елисеевой родилась дочь по имени Оля. Брак не был счастливым, и женщина подала на развод. Актёр сильно переживал и даже впал в депрессию. Именно в этот непростой период и произошла встреча с художницей Еленой Никитиной. Оба думали, что это будет легкий роман, но судьба распорядилась иначе – вскоре Елена забеременела. Этой новости, как рассказывала девушка, Валентин не обрадовался. Несмотря на это, художница все равно решила родить. У неё появился сын Вадим.

Через три года Елена и Валентин встретились. Во время разговора Гафт обещал прийти в гости и навестить сына, однако этого не случилось. После этого художница решила переехать в Бразилию к брату. Там её жизнь кардинально поменялась: её работы высоко оценили местные специалисты, она стала известным мастером. Её сын подрос и стал работать режиссёром в театре. Позже у Вадима появился свой ребенок по имени Валентин, который родился в один день со знаменитым дедушкой. Валя получил музыкальное образование и стал выступать по стране со своей рок-группой.

Впервые Валентин Гафт встретился со своим внебрачным сыном на программе «Пусть говорят» в 2014 году. По словам телезрителей, артист чуть ли не заплакал, когда увидел родного ребёнка. Однако актёру так и не удалось увидеть внука, которого назвали в его честь. В 2020-м Гафт скончался. Валентин не смог прилететь из-за пандемии коронавируса, и очень переживал по этому поводу. «Папа не умер, он жив во мне и в русском театре…», – сказал он. На наследство ни сын, ни внук претендовать не стали.