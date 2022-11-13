Политик Худяков: после встречи с Пугачёвой в Израиле карьере певицы Zivert в России нанесён удар, страна предателей не примет

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13 ноября 2022, 10:19 Источник: Тeleprogramma.pro

фото: Роман Худяков

Политик Роман Худяков после встречи певицы Zivert на концерте в Израиле с Аллой Пугачёвой заявил, что Россия предателей не примет. В сети появляются фото Аллы Борисовны с музыкантами, покинувшими Россию.

Пугачёва в последнее время побывала на выступлениях Земфиры, Бориса Гребенщикова. В интернете есть фото Примадонны в компании с актером Максимом Виторганом, комиком Семеном Слепаковым, иноагентом Михаилом Шацем, рэпером Noize, музыкантами Соней Таюрской и Ильей Прусикиным, - пишет Тeleprogramma.pro.

Худяков написал в своём Telegram-канале: "Алла Пугачёва вручила «черную метку» Zivert на концерте в Израиле. Сегодня иначе любую похвалу от Пугачёвой не назовёшь. И публика сразу преисполнилась и к Zivert глубоким презрением".

Политик заметил, что за границей "звёздные эмигранты сбиваются в кучки, обсуждают проблемы по интересам – в первую очередь, как жить там, а зарабатывать здесь, или, может, всё-таки получится косить валюту за бугром". Худяков полагает, что они обсуждают возможное возвращение.

"И во время Октябрьской революции, и в 1941 году многие тоже бежали за рубеж, да и раньше - ещё во времена Польско-Литовского нашествия, и кто-то надеялся вернуться. Но страна уже стала совсем другой. Она предателей не примет", - заключил политик.