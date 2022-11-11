Сергей Лазарев больше не поедет на Евровидение

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11 ноября 2022, 16:58

Сергей Лазарев, Павел Кашаев/ globallookpress.com

Певец, актер и телеведущий, Сергей Лазарев, которому 39 лет, рассказал, что не собирается участвовать в «Евровидении» в третий раз. Он уже принимал участие в этом конкурсе как представитель России. Это произошло в 2016 году в Стокгольме и в 2019 году в Тель-Авиве. Лазарев в обоих случаях получил третье место.

Вот что об этом сказал сам певец в подкасте «Нового Радио»: «Думаю, в ближайшие десять лет Россия не будет принимать в нем участие. Более того, для меня этот конкурс закрыт. Потому, что очень политическое голосование», - говорит Лазарев. Певец заметил, что ощутил это «на себе, на своей шкуре»

«Зачем лезть на рожон еще раз?» - резюмирует артист.

Лазарев также отметил, что считает третье место победой.

Певец также высказался по поводу своего статуса на российской сцене. Он говорит, что не расстраивается из-за того, что у него нет звания заслуженного или народного артиста. При этом Лазарев подчеркнул, что находится на сцене с 14 лет и «много сделал для индустрии». «Звание — это пережиток прошлого», - объясняет свою позицию артист.

Напомним, EBU (Европейский вещательный союз) решил отстранить Россию от участия в «Евровидении», сообщив об этом в феврале текущего года.