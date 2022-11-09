В Сети заметили, что Киркоров дал Зеленскому подзатыльник в своем старом клипе после слов «вызову весь мир на войну»

Пользователи популярной видеоплатформы, пересматривая старые записи, увидели подзатыльник, который российский король эстрады Филипп Киркоров нанёс будущему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Этот кадр был заснят ещё в 2009 году в клипе на песню «Просто подари», который уже назвали пророческим. Там украинский комик получает несильный удар по затылку от музыканта после слов «вызову весь мир на войну». Тогда Киркоров и Зеленский ещё дружили и часто общались между собой.
Пользователи интернета комментируют: «А знал ли Филипп Киркоров, что бьёт будущего президента Украины?», «Смачный подзатыльник», «Лучше бы украинский президент остался таким же человеком, как в клипе».
Ранее Филипп Киркоров нелестно отозвался о своем бывшем друге Зеленском.