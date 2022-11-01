Продюсер Разин заявил, что продал права на песни «Ласкового мая» американцам

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1 ноября 2022, 20:30

Андрей Разин, фото: Viktor Chernov/Russian Look

Права на песни группы «Ласковый май» и ее солиста Юрия Шатунова, скончавшегося 23 июня 2022 года, проданы американцам. Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил о продаже прав на легендарные композиции за рубеж.

В своем видеообращении на личном YouTube-канале Разин анонсировал блокировку в интернете в ближайшее время всего контента группы «Ласковый май»: записей телевизионных передач, фото- и видеоматериалов.

«ПолитЭксперт» цитирует предпринимателя, который сказал: «Патент на "Юра Шатунов", "Андрей Разин", "Ласковый май", — за мной и передан американцам, поэтому все будет удалено».

Он также пригрозил судебными тяжбами артистам, исполняющим песни «Ласкового мая» без специального права. Разин предупредил, что через три месяца этот контент будет недоступен даже для Первого канала.

Говорят, Юру Шатунова довели до смерти суды с Разиным за песни группы.

Юрий Шатунов умер на руках его директора и продюсера Аркадия Кудряшова. Ему было 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. У певца остались жена и несовершеннолетние сын и дочь.

Разин назвал виновной в скоропостижной смерти певца Юры Шатунова судью Ставропольского краевого суда Светлану Луневу. Разин судился с Шатуновым за песни легендарного коллектива.