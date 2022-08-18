Ольга Будина об отказе Ярослава Дронова участвовать в «Евровидении»: «Браво!»

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18 августа 2022, 14:48 Источник: Тeleprogramma.pro

Ольга Будина, фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

Актриса театра и кино Ольга Будина похвалила музыканта Ярослава Дронова, сценическое имя которого SHAMAN. Будина оценила исполнителя за то, что он не захотел участвовать в отборе на международный песенный конкурс «Евровидение».

«Браво! И еще раз браво! Как давно я выступаю за отказ от этой дряни и счастлива видеть настоящих артистов!» - написала актриса в своем Telegram-канале.

Ранее Ярослав Дронов сказал, что он русский артист и с большой гордостью выступает в своей стране, - сообщает Тeleprogramma.pro. «Евровидение»? А что это? Зачем нам конкурс с европейским видением музыки?» - пояснил исполнитель свое заявление.

Напомним, Россия в 2022 году оказалась без права участвовать в «Евровидении». Пока неясно, что будет в будущем году.