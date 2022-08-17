Муж актрисы Анастасии Макеевой стал ее директором

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17 августа 2022, 13:49 Источник: Тeleprogramma.pro

Aнастасия Макеева с мужем, фото: Аnatoly Lomokhov, globallookpress.com

Муж актрисы театра и кино Анастасии Макеевой Роман Мальков стал ее директором. Пара вместе два года. Они поженились официально и уже отпраздновали годовщину свадьбы. 18 августа – знаменательный день для супругов.

Макеева признается, что очень счастлива в браке с Романом Мальковым. Они познакомились, когда актриса занималась ремонтом своей дачи. На стройке работала бригада Малькова.

На тот момент мужчина был женат. Его супруга с детьми жила за границей, а глава семейства приезжал в Россию на заработки. У Мальковых детей четверо. Сейчас старший сын живет в новой семье отца. Бывшая супруга Романа переехала, по слухам, в США.

По признанию актрисы, с мужем они не расстаются вообще. Он сопровождает ее на гастролях. Анастасию радует, как Роман заботится о ней. Готовит ей в поездках еду, решает организационные вопросы, с техникой.

У пары много бизнес-проектов. Возможно, и выступать на сцене они будут вместе. По словам Макеевой, ее муж у школьников научился играть на гитаре. Когда к ним приходят гости, он может взять инструмент, сыграть и спеть.

Актриса рассказала, что у Романа Малькова серьезное образование, он окончил институт в городе Обнинске Калужской области, специальность у него - эксплуататор ядерных энергетических установок, - сообщает издание Тeleprogramma.pro.

Уже 15 лет он возглавляет свою компанию, с ним работает и отец, известный в стране проектировщик.