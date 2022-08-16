Журналист Шахназаров рассказал о жадности Гребенщикова: музыканты «Аквариума» работают за еду

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16 августа 2022, 14:35 Источник: Teleprogramma.pro

Борис Гребенщиков, фото из соцсети

Журналист Михаил Шахназаров считает музыканта Бориса Гребенщикова. Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» обвинил в жадности лидера группы «Аквариум», сказав, что его музыканты работают за еду.

Журналист также раскритиковал Гребенщикова за то, что он в ноты не попадает. Борис Гребенщиков работает в Лондоне, а его музыканты, как поделился журналист, живут в России, - сообщает teleprogramma.pro.

Шахназаров говорит: «Борис Гребенщиков начал сборы для нового альбома «Аквариума». Он не бедный человек, но порядочный. Он заявил, что его музыканты не имеют возможности выехать из Москвы. Я так и представил, как сидит Хедфилд из «Металлики» в Берлине. И он говорит: «Нет у моих ребят возможности выехать из Нью-Йорка».

По словам журналиста, «Гребенщиков сбрендил с ума, поет: «И проскочит Есенин на розовом слоне», в ноты не попадает».