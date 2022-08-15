Музыкант Максим Покровский заявил, что не будет общаться с российскими артистами вне зависимости от их местоположения

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15 августа 2022, 08:34

Максим Покровский, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Максим Покровский заявил, что не хочет иметь дела с российскими артистами. Даже с теми, которые покинули страну. Об этом информирует teleprogramma.pro.

Покровский в программе «Гроши» категорически заявил, что с российскими музыкантами он общаться не будет, вне зависимости от их местоположения.

«Я не говорю, что отрекаюсь, не возьму телефонный звонок и не отвечу, но общаться с ними у меня никакого особого желания нет», — подчеркнул артист.

Покровский также добавил, что его проекты не находят поддержки. К примеру, у артиста есть песни «Назад, Россия!», также переведённая на английский язык, однако исполнять ее никто не взялся.

Музыкант также подчеркнул, что ничего не хочет иметь общего «с американской пропагандой».