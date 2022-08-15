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Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Музыкант Максим Покровский заявил, что не будет общаться с российскими артистами вне зависимости от их местоположения

, 08:34

Музыкант Максим Покровский заявил, что не будет общаться с российскими артистами вне зависимости от их местоположения
Максим Покровский, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Максим Покровский заявил, что не хочет иметь дела с российскими артистами. Даже с теми, которые покинули страну. Об этом информирует teleprogramma.pro

Покровский в программе «Гроши» категорически заявил, что с российскими музыкантами он общаться не будет, вне зависимости от их местоположения. 

«Я не говорю, что отрекаюсь, не возьму телефонный звонок и не отвечу, но общаться с ними у меня никакого особого желания нет», — подчеркнул артист. 

Покровский также добавил, что его проекты не находят поддержки. К примеру, у артиста есть песни «Назад, Россия!», также переведённая на английский язык, однако исполнять ее никто не взялся. 

Музыкант также подчеркнул, что ничего не хочет иметь общего «с американской пропагандой».

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