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Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Актриса Анна Кошмал поделилась в социальных сетях исследованием, объясняющим почему российскую музыку не стоит слушать

, 08:20

Актриса Анна Кошмал поделилась в социальных сетях исследованием, объясняющим почему российскую музыку не стоит слушать
Анна Кошмал, фото: социальные сети

Украинская актриса сериала «Сваты», сыгравшая роль Жени Ковалевой, представила в своих социальных сетях исследование, объясняющее почему российскую музыку не стоит слушать. Об этом информирует teleprogramma.pro

В самом исследовании показана взаимосвязь между прослушиванием музыки российских исполнителей и отсутствием денег в казне Украины. 

«Почему не стоит слушать российскую музыку...», — поделилась Кошмал в социальных сетях. 

Ранее Анна Кошмал успела поучаствовать в конфликтах и стать обсуждаемой на просторах СМИ. Так, она раскритиковала экс-коллег по сериалу «Сваты» из-за «замалчивания» проблемы на Украине. В свою очередь, коллега Татьяна Кравченко назвала ее «неблагодарной».

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