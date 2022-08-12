Журналистка Собчак показала подписчикам роскошный номер во французском отеле

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12 августа 2022, 09:57

Ксения Собчак, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Ксения Собчак похвасталась подписчикам номером в роскошном французском отеле. Об этом информирует teleprogramma.pro.

Улетев на отдых во Францию, журналистка решила совместить приятное с полезным: Собчак организовала работу вместе с отдыхом, устроив съёмки прямо в отеле.

«Жить здесь тоже приятно, а не только снимать. Но съемки на балконе будут — шик. Отель этот — бывший дворец, подаренный Наполеоном своей возлюбленной», — подчеркнула Собчак.

Вместе с Ксенией отдыхает ее шестилетний сын Платон. Ранее они уже побывали в парижском «Диснейленде».