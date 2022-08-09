Композитор Паулс недавно общался с Пугачевой, певица сообщила о скором возвращении с детьми в Москву

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9 августа 2022, 13:33 Источник: Абзац

Раймонд Паулс, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/globallookpress.com

Музыкант Раймонд Паулс в беседе с изданием «Абзац» рассказал о недавнем разговоре с Аллой Пугачевой, которая с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой находится сейчас в Латвии.

86-летний советский и латвийский композитор Раймонд Паулс подтвердил слухи, гулящие в соцсетях, что Алла Борисовна с сыном и дочерью, двойняшками, скоро вернется в Москву.

«Я с Аллой говорил, она сказала, что вернётся с детьми в Москву», - поделился Паулс. Возможно, Алла Борисовна привезет детей-школьников к началу учебного года.

По мнению Паулса, Пугачева и Галкин очень талантливые артисты, переживающие за свою страну. Звездное семейство после начала спецоперации России на Украине покинуло Россию. Сначала Пугачева и Галкин с детьми пожили в Израиле, а летом перебрались в Юрмалу.

«У Максима, может быть, есть какие-то свои проблемы, но всё-таки Россия ведь его Родина», - выразил свою точку зрения Раймонд Паулс.

СМИ пишут, что у Галкина сейчас тур по европейским городам. Недавно он дал концерт в Латвии. Маэстро отметил, что присутствовал на выступлении Галкина в Латвии и впечатлен. Юморист его парадировал, остроумно и хорошо.