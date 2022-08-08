Власти Литвы могут лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки

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8 августа 2022, 23:21

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, фото: vk.com/margodrobiazko

Знаменитая фигуристка Маргарита Дробязко может лишиться не только всех государственных наград Литвы, но и литовского гражданства за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.

Наград может быть лишен по этой же причине и супруг и партнер Дробязко Повилас Ванагас, передает ТАСС.

Татьяна Навка анонсировала выступление Дробязко и Ванагаса в "Лебедином озере": "В отличие от классической балетной постановки, где Одетту и Одиллию традиционно исполняет одна прима, в балете на льду Татьяны Навки эти образы разделены. Чёрного лебедя Одиллию исполнит многократная чемпионка Литвы, призёр чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко. Мужественный и харизматичный Повилас Ванагас покорит зрительские сердца ролью Колдуна, всю жизнь страдающего от безответной и беззаветной любви".

В понедельник председатель комитета по праву и правопорядку парламента Литвы Стасис Шедбарас сразу выступил с инициативой наказать известных фигуристов, сообщает "Рамблер".

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис Литвы поддержал его идею и заявил, что выход Дробязко и Ванагаса на лед в Сочи будет расцениваться как предательство.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что выход Дробязко и Ванагаса на лед в Сочи будет расцениваться как предательство. "Полагаю, что это предательство всего того, с чем воюет Украина, против чего выступает Литва, Евросоюз, все наши партнеры", - заявил глава МИД Литвы.

50-летняя Маргарита Дробязко - москвичка. Она начинала выступать еще в СССР, как одиночница. Но перешла в танцы на льду и стала тренироваться и выступать с Ванагасом. После распада Союза пара решила представлять Литву, и Дробязко получила гражданство этой страны.

Фигуристка за свою спортивную карьеру 13 раз становилась чемпионкой Литвы, двукратный призёр чемпионатов Европы, призёр чемпионата мира в танцах на льду. Вместе с Повиласом Ванагасом представляла Литву на пяти Олимпийских играх.

Теперь власти Литвы хотят отнять врученные им в 2000 году рыцарские кресты ордена Гедиминаса, а Дробязко лишить гражданства.