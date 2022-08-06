Максим Галкин на концерте в Юрмале говорил по-латышски, пел «Арлекино» и запрещал снимать его

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6 августа 2022, 17:05 Источник: СтарХит

Максим Галкин, фото из соцсети

Шоумен Максим Галкин переехал из Израиля в Латвию и дает концерты в разных странах. После выступления в рамках мирового тура в Турции, артист вернулся в Латвию и вышел на сцену в Юрмале.

По информации издания "СтарХит", на концерте Галкина в зале "Дзинтари" присутствовали композитор Раймонд Паулс, психолог Михаил Лабковский, журналистка Еатерина Гордеева с супругом, автором YouTube-канала "Ещенепознер" Николаем Солодниковым, латвийский певец Интарс Бусулис с супругой, критик Артур Гаспарян.

46-летний шоумен произнес несколько слов на латышском языке. "Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах... Вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по латышски", — пошутил Галкин.

Он пел вместе с Интарсом Бусулисом, исполнил одну из песен Аллы Пугачевой - "Арлекино".

Местные фотографы пожаловались, что им запретили артиста снимать до и после концерта. В Анталии, как говорят побывавшие на концерте шоумена люди, он дважды призывал не снимать. НА концерт с водой не пропускали, хотя жара на улице стояла почти 40 градусов.