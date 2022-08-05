Певица Лобода заявила, что не рассматривает даже мысли о том, чтобы вернуться в Москву

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 августа 2022, 18:03

Светлана Лобода, фото: vk.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода заявила, что не рассматривает даже мысли о том, чтобы вернуться в Москву и жить в России. Артистка в интервью латвийскому радио SWH Plus рассказала, что уже довольно много месяцев вместе с детьми живет в Риге.

«Уже как-то срослась, потому что мне важно ощущать себя гармонично в том городе, в котором я нахожусь», — сказала певица. Лобода рассказала, что в латвийской столице живут «приятные люди» и там вкусная еда.

Большую часть времени артистка проводит с детьми Евой и Тильдой, которые тяжело переживают отъезд из России. По признанию Лободы, без сцены она страдает. Певица, мать двух дочерей также рассказала о посещении церкви святого Петра в Риге, в которой она записала клип на песню «Молитва».

Светлана Лобода - уроженка украинского города Ирпень, певица, заслуженная артистка Украины. Работала в России.

Лободе запрещен въезд на территорию России.