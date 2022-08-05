Актер Андрей Чернышов опроверг новости о госпитализации: «Глупости пишут»

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5 августа 2022, 17:09 Источник: ТВ Звезда

Андрей Чернышов, фото: vk.com/andrei_chernyshov

Актер театра и кино Андрей Чернышов в пятницу опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о его госпитализации.

В сети написали, что Чернышова госпитализировали, якобы актера доставили в столичный кардиоцентр для комплексного обследования после того, как у него ухудшилось самочувствие.

«Это ерунда какая-то, глупости пишут», - сказал актер в беседе со «Звездой».

Судя по постам Чернышова в соцсети Вконтакте, в конце июля у актера были съемки в Воронежской области, а в августе он выходил на сцену в Волгограде и Пятигорске.