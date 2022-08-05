Актер Андрей Чернышов опроверг новости о госпитализации: «Глупости пишут»

Актер театра и кино Андрей Чернышов в пятницу опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о его госпитализации.
В сети написали, что Чернышова госпитализировали, якобы актера доставили в столичный кардиоцентр для комплексного обследования после того, как у него ухудшилось самочувствие.
«Это ерунда какая-то, глупости пишут», - сказал актер в беседе со «Звездой».
Судя по постам Чернышова в соцсети Вконтакте, в конце июля у актера были съемки в Воронежской области, а в августе он выходил на сцену в Волгограде и Пятигорске.