Со дня смерти Шатунова - 40 дней, поклонники вспоминают: «таких не было и не будет»

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1 августа 2022, 10:34 Источник: Тeleprogramma.pro

Могила Юрия Шатунова, фото: vk.com/shatunovyuriy

Со дня ухода из жизни легендарного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова прошло 40 дней.

Поклонники артиста вспоминают его ежедневно. Певец умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет.

1 августа, на 40-й день после смерти, почтут память «любимого Юрочки». Юрий Шатунов похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

«Таких, как он не было и не будет! Вечная память Юре! Спи спокойно! Лучший из лучших!» — пишут в соцсетях.

Через несколько дней после похорон певца пользователь Вконстакте Ирина Утяганова написала комментарий: «Поставила на звонок телефона песню "А лето цвета неба". Пока ехала на работу на автобусе, несколько раз хваталась за телефон, а это не у меня, а у других пассажиров. До слёз! Вот это Народная Любовь!»

Поклонницы посвящают стихи Юре Шатунову. «Мы продолжаем петь те песни, но вот, увы, уже не вместе. Твой голос отовсюду слышим, но вот вживую не услышим. Мы будем рисовать портреты, писать стихи, любить тебя! Ведь ты один такой на свете,

и не заменит никогда тебя никто, ведь ты - легенда, звезда, погасшая в ночи», - сочинила Елена Шевченко.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин назвал виновной в скоропостижной смерти певца Юры Шатунова судью Ставропольского краевого суда Светлану Луневу. Разин судился с Шатуновым за песни легендарного коллектива.