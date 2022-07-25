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Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Киркоров пригласил на свой концерт в Крыму «раненых военных», но не пояснил, придется ли им платить за билеты

, 19:16

Киркоров пригласил на свой концерт в Крыму «раненых военных», но не пояснил, придется ли им платить за билеты
Фото: Global Look

В конце июля Филипп Киркоров запланировал концерты в Ялте и Феодосии. Предстоящие мероприятия уже вызвали неоднозначную реакцию.

После того как «король российской поп-музыки» показал номер «Мария Магдалена» в буквальном смысле с плясками на кресте, многие верующие посчитали его богохульником. На Северном Кавказе уже бойкотировали его выступления. И вот теперь Киркоров собрался в Крым. Есть информация, что к главе региона уже обратились религиозные активисты с просьбой не допустить концерт «сатаниста». Особенно в преддверии больших христианских праздников: Дня крещения Руси и памяти равноапостольного князя Владимира.

Говорят, по результатам переговоров было решено, что Филипп Бедросович запишет видео с извинениями. Видео артист действительно записал, но покаяния в нем нет. Напротив, Киркоров внес еще больше смуты. Певец пригласил на концерт «раненых наших военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях». Из его слов непонятно, приглашает ли он их на благотворительной основе, либо им все же придется платить. А билеты стоят недешево. Как доберутся раненые до места проведения грандиозного мероприятия и как разместятся – все-таки многие ходят в гипсе, Киркоров тоже не уточнил. 

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