Минкульт России решил «амнистировать» Хаматову даже после антироссийских заявлений

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21 июля 2022, 13:01

Чулпан Хаматова,/ из открытых источников

Попавшая в стоп-лист за позицию по спецоперации ВС РФ на Украине актриса Чулпан Хаматова вновь появится на российских широких экранах. Стало известно, что в прокат по России 25 августа выходит кинолента «Просточеловек», в котором сбежавшая в Латвию артистка сыграла одну из главных ролей.

Чиновники Министерства культуры отметили, что прокатное удостоверение фильм получил 8 апреля, а значит это произошло уже после отъезда Хаматовой в Латвию и ряда её русофобных интервью.

Напомним, актриса рассказывала об ужасах в «тоталитарной РФ» на митинге маргинально настроенных русофобов в Риге, где другие ораторы призывали к террору в отношении русских.

Среди «заслуг» Хаматовой числятся обвинения Москвы в сбитом над Донбассом в июле 2014 года «Боинге», а также «развязывании войны» против Украины в том же 2014-м. Также она рассказывает западным СМИ, что якобы в Москве избивают за отказ вывесить Z на здании театра, оскорбительно отзывалась о присвоенном ей когда-то звании народной артистки России, а также заявляла, что Россия сошла с ума ещё 20 лет назад.

Однако Минкульт во главе с Ольгой Любимовой всё же принял сомнительное решение показывать в широком формате фильм с участием Чулпан Хаматовой после всех её антироссийских выпадов. Настолько же сомнительным было включение её имени в лонг-лист номинантов премии «Звезда Театрала».