Григорий Лепс собрал в свой юбилей сначала поклонников в «Лужниках», а потом друзей на банкете

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17 июля 2022, 14:05 Источник: СтарХит

Григорий Лепс, фото: vk.com/official_leps

Певец, народный артист РФ Григорий Лепс собрал в свой юбилей сначала поклонников в «Лужниках», а потом друзей и коллег на банкете. 16 июля артисту, известному музыканту, продюсеру исполнилось 60 лет.

Лепс в соцсети опубликовал фотоотчёт с концерта и поблагодарил поклонников: «Огромное спасибо, что нашли время и пришли поздравить! Всем счастья и здоровья! До новых встреч». Концерт Лепса в «Лужниках» прошел 15 июля.

Концерт юбиляра в «Лужниках» прошел с аншлагом. Поклонники дружно подпевали Григорию Викторовичу все его песни.

Поздравить сына с 60-летнием из Сочи приехала мама музыканта. Банкет вели шоумен Гарик Харламов и звезда Comedy Club Марина Кравец. Гости повеселились от души.

«СтарХит» опубликовал видео, как зажигательно танцевала олимпийская чемпионка Татьяна Навка с бизнесвумен Светланой Ермоловой.

На дне рождения Лепса замечены Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым, Стас Михаилов с супругой Инной, Олег Газманов, Эмин Агаларов и другие известные люди.