Ушел из жизни музыкант Вадим Голутвин

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16 июля 2022, 14:32

Вадим Голутвин, фото: паблик Легендарная рок-группа "АРАКС", Вконтакте

Ушел из жизни музыкант, гитарист Вадим Голутвин. Одному из лучших инструменталистов "советского рока" было 69 лет. Вадим Голутвин несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Несколько месяцев назад семья музыканта обратилась за помощью к поклонникам, объявив сбор средств на лечение. Близкие и коллеги надеялись, что артист сможет вылечиться, но чуда не произошло, - пишет "СтарХит".

"Ушел Вадим Голутвин... Приносим глубочайшие соболезнования родным, близким и почитателям творчества Музыканта", - написали в соцсети Вконтакте музыканты коллектива "Аракс".

Голутвин выступал в известных ВИА, в том числе в группах "Добры молодцы", "Аракс", "СВ", "Аэробус", "Воскресенье", "Веселые ребята". В составе "Воскресенья" он записывал музыку для фильма "Мэри Поппинс, до свидания". Вадим Голутвин принимал участие в записи саундтрека фильма "Выше радуги".

Поклонники пишут: "Великий музыкант, мудрый человек... Всегда будем помнить" (Олег Петухов),

"В голове не укладывается... Вадим... Маячëк по жизни был. На его творчестве играть учился... Стремился быть похожим (по игре). Тимур, Анатолий, ребята, родные. Эту скорбь не выразить. Искренние соболезнования" (Александр Рыжкин),

"Ох...какая потеря...великий музыкант был" (Андрей Майковский).