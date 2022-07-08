Новый друг Волочковой заявил, что часто помогает домработнице балерины в решении бытовых вопросов

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

8 июля 2022, 10:36 Источник: teleprogramma.pro

Анастасия Волочкова, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Новый друг балерины Анастасии Волочковой Хан рассказал журналистам в пятницу, что когда бывает у артистки дома, иногда предлагает свою помощь ее домработнице, поскольку видит, как она устает.

Хан отметил, что Анастасия с уважением относится к своему обслуживающему персоналу – людьми, которые приехали из Таджикистана и Узбекистана. Молодой человек уточнил, что сам является уроженцем Дагестана, поэтому знает, что приезжим нередко приходится сталкиваться с не слишком хорошим отношением.

По словам Хана, Волочкова не делит людей по национальности или их роду деятельности. Друг Анастасии также заметил, что ее помощница по хозяйству Лола очень любит балерину и относится к ней, как к собственной дочери. Молодой человек в беседе с teleprogramma.pro признался, что знаменитость отвечает домработнице тем же и часто предлагает Лоле посидеть с ней и отдохнуть.