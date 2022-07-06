Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, как дети переживали смерть отца, на похоронах дочь просила: «Папа, вставай»

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6 июля 2022, 13:04 Источник: Тeleprogramma.pro

Семья и друзья у могилы Шатунова, фото: vk.com/shatunovyuriy

Скоропостижная смерть легендарного солиста группы "Ласковый мая" Юрия Шатунова стала шоком для всех: как родных людей, так и коллег и поклонников. Тяжело переживает уход мужа вдова Светлана.

У Юры Шатунова остались 16-летний сын Дэннис и 9-летняя дочь Эстелла. Прошло несколько дней со смерти артиста. Скорбят его поклонники, пишут признания в соцсетях. Преданные поклонники смогли проститься со своим любимым исполнителем.

Прощание для близких было закрытым. Директор Юры Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что у дочки певца случилась истерика, когда девочка стояла у гроба. Эстелла повторяла одну и ту же фразу: "Папа, вставай!"

По словам Кудряшова, когда ребенку сообщили о смерти отца, она не поверила. "А когда увидела его в гробу, пришло осознание. Ох, как жаль детей", — цитирует Кудряшова Тeleprogramma.pro.

Не сразу поверил в уход Юры Шатунова и продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Он судился с певцом за права на песни. Разин обвинил в смерти Юрия Шатунова судью Светлану Луневу.