Аркадий Кудряшов разоблачил продюсера-мошенника, появившегося после смерти Юрия Шатунова

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 июля 2022, 11:56 Источник: Тeleprogramma.pro

могила Юрия Шатунова, фото: vk.com/shatunovyuriy

Директор и друг Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов разоблачил продюсера-мошенника, появившегося после смерти певца. Солист легендарной группы «Ласковый май» Юра Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет.

Популярный певец, у которого в России миллионы поклонников, скоропостижно ушел из жизни.

В последний вечер Шатунов находился в загородном доме Кудряшова, они вместе отдыхали. Все случилось на глазах директора. Аркадий Кудряшов практически был с певцом до последней минуты его жизни. Потом устраивал прощание и похороны. Семья Юры Шатунова приехала из Германии. Супруга Светлана и дети тяжело перенесли смерть мужа и отца.

В сети появилась новость о госпитализации Светланы Шатуновой и прочие слухи.

Директор, продюсер покойного Юры Шатунова Аркадий Кудряшов разоблачил некоего Александра Герасимова, объявив его аферистом. Это Герасимов, назвавшийся концертным директором Шатунова, сообщил о госпитализации вдовы артиста, обвинил Андрея Разина в изможденном состоянии Шатунова перед смертью.

Кудряшов рассказал «Пятому каналу», что про Герасимова никогда не слышал и лично не знаком, - сообщает Тeleprogramma.pro. «Нет такого продюсера в шоу-бизнесе. Это мошенник, сразу вам говорю», - сказал он.

Друг Шатунова уверен, что появление аферистов вокруг имени покойной звезды неслучайно. Всегда есть люди, которыми движет желание приобщиться к славе всенародного любимца.