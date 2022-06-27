Розенбаум рассказал, что не считает Пугачеву предателем и продолжает с ней общаться

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27 июня 2022, 17:11 Источник: teleprogramma.pro

Александр Розенбаум. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Певец и композитор Александр Розенбаум заявил, что не считает предательницей Аллу Пугачеву, которая вместе с семьей уехала из России сразу после начала спецоперации. Об этом он рассказал в интервью телеведущей и журналистке Ксении Собчак.

«Я вот недавно общался с Аллой по телефону! А с какого перепугу я не должен с ней общаться? Она для меня очень близкий человек, я ее очень люблю. Предателем я ее считать не буду», — сказал Розенбаум, отвечая на вопрос Собчак, не считает ли он Пугачеву и Галкина предателями Родины.

Ранее музыкальный критик Артур Гаспарян высказал мнение, что критика в адрес Аллы Пугачевой из-за ее отъезда в Израиль неоправданная. По его мнению, певица ничем не заслужила такого к себе отношения.