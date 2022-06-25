Максим Галкин высказался по поводу слухов о его избиении на концерте в Израиле: дети долго искали мой фингал

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25 июня 2022, 12:23

Максим Галкин, фото: vk.com/maxgalkinru

Пародист и шоумен Максим Галкин высказался о слухах, которые распространяют о нем после того, как он с семьей уехал в Израиль.

Одна из новых сплетен - зритель избил Галкина на концерте за шутки о России, якобы один из зрителей бросил в пародиста яблоко, а артист опубликовал фото с синяком под глазом и подписал снимок, извинившись перед всеми, кого задела его «шутка», - сообщает Общественная служба новостей.

Галкин написал ответ и опубликовал его в соцсети: «Жую яблоко. Дети долго искали мой фингал. Теперь смеются».

Напомним, Гаспар Авакян написал заявление на Максима Галкина, который дискредитирует своими заявлениями российскую армию.

Видео было отправлено на лингвистическую экспертизу, по результатам которой в словах Максима Галкина действительно были выявлены признаки состава преступления по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ.