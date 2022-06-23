Аркадий Кудряшов сообщил, что прощание с Юрием Шатуновым состоится в воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище

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23 июня 2022, 18:51 Источник: ТАСС

Юрий Шатунов, фото: vk.com/shatunovyuriy

Прощание с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым пройдет в Москве в воскресенье, 26 мая, на Троекуровском кладбище. На следующий день в закрытом для общественности режиме пройдут похороны певца.

Эту информацию передает ТАСС со ссылкой на директора Юры Шатунова Аркадия Кудряшова. Кудряшов уточнил, что в воскресенье с 10 до 15 часов в зале прощания Троекуровского кладбища с артистом смогут проститься его поклонники.

Певец Юрий Шатунов умер в ночь на четверг, 23 июня, в возрасте 48 лет. У него случился сердечный приступ во время встречи с друзьями. Шатунова привезли в ЦРБ города Домодедово в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за его жизнь, но спасти уже было невозможно. Причиной смерти легендарного певца стал инфаркт.

Семья Шатунова - жена и дети - живут в Германии. Кудряшов ранее сообщил, что они летят в Москву.