Джастин Бибер отменил турне из-за синдрома Рамсея-Ханта

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20 июня 2022, 20:57 Мариам Зейналян

Фото: culturavrn.ru

Джастин Бибер обратился к поклонникам в Инстаграме* (запрещённая в России организация): в родной для него Канаде отменили два концерта, и нужно было прояснить ситуацию.

Причиной стали проблемы музыканта со здоровьем. У 28-летнего Бибера паралич лицевого нерва. «Как видите, один глаз не моргает, и я не могу улыбаться этой стороной лица», — объяснил Джастин поклонникам, одновременно снимая себя на фронтальную камеру. По словам Бибера, причина паралича — синдром Рамзи Ханта. Если затянуть с лечением, недуг может обернуться частичным или полным параличом лицевых мышц и глухотой. По данным научных изданий, распространенность синдрома не превышает пять случаев на 100 тысяч человек.

Что такое синдром Рамсея-Ханта и его причины.

Синдром Рамсея-Ханта возникает при одностороннем поражении лицевого нерва вирусом ветряной оспы, который также является возбудителем одной из распространенных детских болезней.

После перенесенной ветряной оспы вирус находится в латентном состоянии в ваших нервных клетках. Через несколько лет он может повторно активироваться. Если вирус активизируется и поражает лицевой нерв, развивается синдром Рамсея-Ханта.

Своевременное лечение синдрома Рамсея-Ханта может снизить риск осложнений, которые могут включать в себя частичный или полный паралич мышц лица и глухоту.

Синдром Рамсея-Ханта встречается у людей, которые переносили ветрянку. После того как вы перенесли ветряную оспу, вирус может находиться в состоянии покоя в вашем теле в течение многих лет. Иногда он вызывает развитие опоясывающего лишая – болезненной сыпи, состоящей из заполненных жидкостью волдырей.

Синдром Рамсея-Ханта развивается при поражении одного из лицевых нервов. Это, как правило, также приводит к развитию полного или частичного паралича лицевого нерва и потере слуха.

«Информация для тех, кто расстроен из-за того, что я отменил концерты: я просто физически не в состоянии их отыграть. Как видите, все серьезно. Я бы хотел, чтобы это было не так, но мое тело говорит мне притормозить. Надеюсь, вы, ребята, меня поймете. Я постараюсь использовать это время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Уже в ближайшем будущем хочется вернуться к тому, для чего я рожден»

Джастин Бибер.

Певец рассказал, что намерен вылечиться и делает все необходимые упражнения, чтобы вернуть лицо в нормальное состояние. По его словам, он не знает, сколько времени будет длиться лечение. Без должной помощи болезнь может приводить к глухоте и полному параличу лица. А пока Бибер намерен отложить ближайшие выступления из-за болезни.

Напомним, что раннее на вечеринке Джастина Бибера случилась перестрелка. В списке гостей были Дрейк, Лео Ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер и Хлоя Кардашьян. Конфликт случился на улице после афтепати. СМИ пишут, что он связан с рэпером Kodak Black.

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