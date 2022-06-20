Платье не выдержало большие размеры Ким Кардашьян

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20 июня 2022, 08:22 Элиза Пайтян

Ким Кардашьян на Met Gala надела легендарное платье, в котором Мэрилин Монро исполнила песню Happy Birthday Mr. President Джону Кеннеди.

Естественно, ради того, чтобы влезть в культовый наряд, Ким пришлось заметно похудеть. Добиться такой же фигуры, как у Монро не получилось, вследствие чего пошли слухи о том, что легендарное платье было испорчено.

Однако на днях музей опроверг информацию о том, что наряд был поврежден. «Швы и кристаллы были испорчены еще до того, как Ким надела платье», — настаивают представители музея. Они же добавили, что у всех действительно были опасения по поводу «хрупкости» наряда, но Кардашьян, была весьма бережна, по отношению, к культовой вещи.