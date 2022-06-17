Итальянская свадьба Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 июня 2022, 11:42 Элиза Пайтян

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер обменялись клятвами. Была скромная церемония в местном здании суда, где не было ни знаменитого клана Дженнер-Кардашьян, ни троих детей Кортни, Мейсона, Пенелопы и Рейн.

Свидетелями стали бабушка невесты и отец жениха. Поклонники ждали этого момента с октября, когда Кортни и Трэвис объявили, что обручились. Кортни и Трэвис еще раз обменялись клятвами — на этот раз в присутствии родственников и друзей в имении Доменико Дольче и Стефано Габбана.





Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян выбрала платье самой походящей для итальянской свадьбы марки — Dolce & Gabanna. На ней было короткое белое платье с корсетным лифом и кружевными вставками на бедрах, делающими силуэт, напоминающий боди, немного более похожим на платье. Компенсировала открытость модели пышная фата, задрапированная на голове и тянувшаяся шлейфом за невестой, и полупрозрачные рукава. Музыкант был в черном костюме и белоснежной рубашке.



Свадьба Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера прошла в кругу семьи и друзей Торжество полностью спонсировала итальянская компания Dolce & Gabbana. Наряды для молодоженов и всех присутствующих были также подготовлены указанной маркой.