Свадьба года: Бритни Спирс и Сэм Асгари обменялись обручальными кольцами

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16 июня 2022, 20:21 Элиза Пайтян

11 июня состоялась одна из самых громких свадеб года. Бритни Спирс и Сэм Асгари обменялись обручальными кольцами и клятвами верности.

Невеста была в очаровательном белом платье, сшитом дизайнером Донателлой Версаче. Сама Донателла, кстати, тоже присутствовала на свадьбе. В списке приглашенных также были певицы Мадонна и Селена Гомес, светская львица Пэрис Хилтон и актриса Дрю Бэрримор.

Оказалось, что под нарядом была спрятана одна маленькая, но очень интересная деталь. О ней Бритни рассказала уже после праздника в соцсетях. По словам певицы, в день своей свадьбы она решила примерить стринги, украшенные настоящими бриллиантами. После торжественной церемонии звезда переоделась в очень короткое платье, так что, возможно, не только Сэм Асгари увидел своеобразное нижнее белье невесты.

На прошлой неделе весь мир наблюдал за свадьбой американской артистки Бритни Спирс и модели Сэма Асгари. Теперь пара вовсю готовится к новому этапу в жизни и вскоре поселится в семейном гнездышке. Особняк расположен в округе Лос-Анджелес. По слухам, 40-летняя исполнительница хита Toxic отдала за него 11,8 миллионов долларов. К слову, новые владения Спирс находятся рядом с домом отца ее детей Кевина Федерлайна, с которым и живут их сыновья Шон и Джейден. К слову,сыновья певицы не присутствовали на торжестве.Также соседями Бритни и Сэма стали Кортни Кардашьян с новым мужем.

Избранник Бритни с иронией отметил, что этим он обезопасит себя после развода со звездой,якобы, его пожитки уж точно останутся с ним. «Конечно, мы подписываем железный брачный контракт, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви, если она однажды бросит меня».