Прохор Шаляпин поддержал Константина Меладзе, считая, что музыкант «ничего плохого никому не сделал»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 июня 2022, 11:18 Источник: Тeleprogramma.pro

Прохор Шаляпин, фото: vk.com/prokhorchaliapin

Певец Прохор Шаляпин не осуждает продюсера, композитора Константина Меладзе, выразившего свое мнение о спецоперации на Украине. Прохор Шаляпин заявил, что он - патриот России.

Как объяснил артист, "потому что родился в этой стране, вырос в России и в ней живет", такая у него позиция. Певец отметил, что у Меладзе другая политическая позиция — и это его личное право.

"Я не буду исходить злобой к Константину Меладзе только потому, что он по другую сторону баррикад. Он талантливый музыкант, уважаемый человек", - сказал Шаляпин в беседе с изданием Тeleprogramma.pro. По его мнению, Меладзе ничего плохого никому не сделал. Певец понимает, что есть люди с другой позицией., у некоторых имеется недвижимость за границей, гражданство другое. "Мы не должны уходить в фанатичный мир тридцатых годов. Ну вот так сложилось", - заявил Прохор Шаляпин.

"Время все расставит по своим местам, каждый имеет право на свою позицию", - подвел итог исполнитель.