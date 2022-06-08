Советские мультфильмы, самолетостроение и санкции: Максим Галкин высмеивает Россию на концертах в Израиле

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8 июня 2022, 18:45 Источник: Комсомольская правда

Фото: GlobalLook

Шоумен Максим Галкин гастролирует по Израилю и уже запланировал концерты в Латвии. Монологи юмориста переполняет негатив в отношении России. «Все равно меня обратно не пустят», - говорит артист.

«С уходом «Лего» испарилась последняя надежда на сборку в России качественных самолетов. Уходит «Макдоналдс», «Бургер Кинг», срочно всех переименовывают. Я предлагаю вместо «Бургер Кинга» белорусам открыть у нас сеть «Царь-батька». Картошки у них точно хватит», – юморит Галкин.

Иронизирует Максим и над советскими мультфильмами. Не угодил ему «Ну погоди!»: «Мы всегда считали, что Волк Зайца хочет съесть. Но вы посмотрите: зачем тогда он дарит ему цветы, зачем он с ним танцует. Вы когда-нибудь танцевали со своей говядиной, дарили ей букеты?!».