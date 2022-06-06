Жасмин не переживает, что западные бренды уходят из России, а уехавшим артистам пожелала: «Флаг в руки, транспарант на голову»

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6 июня 2022, 10:23 Источник: Teleprogramma.pro

Жасмин, фото: vk.com/jasmin.official

Певица Жасмин не расстраивается из-за того, что западные бренды уходят из России после начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Жасмин недавно на красной дорожке премии Ru.TV предстала в платье российского дизайнера.

По признанию артистки, она любит отечественных дизайнеров, последнее время ей особо приглянулись наряды одного из брендов. Она даже рада, то западные дизайнеры уходят. «Российские дизайнеры должны выходить на мировой уровень», - считает звезда.

Про артистов, покинувших Россию весной 2022 года, Жасмин сказала в беседе с изданием Тeleprogramma.pro: «Пусть мигрируют. Нам же больше работы достанется. Флаг им в руки, транспарант на голову».

Телеведущая, актриса Татьяна Лазарева уже несколько лет живет в Испании, работает там, зарабатывает себе на жизнь.