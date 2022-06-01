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Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Приемный сын Мадонны пришел посмотреть на боксерский поединок в красном женском платье

, 18:51

Приемный сын Мадонны пришел посмотреть на боксерский поединок в красном женском платье
Фото: соцсети

16-летний сын певицы Мадонны Дэвид явился на бокс в Нью-Йорке в нестандартном для парня наряде. Подросток облачился в длинное обтягивающее платье с открытым декольте. На плече у него была сумочка, тоже предназначавшаяся скорее для девушек.

Создавая это красное платье, стилисты вдохновлялись образом Мадонны 30-летней давности. На фотографиях с мероприятия певица держит сына за руку, значит, его одеяние ее вполне устроило.

Сама Мадонна выбрала черный дизайнерский спортивный костюм оверсайз. Может, они так торопились, что перепутали наряды?

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