В России отменяются концерты и переносятся туры известных артистов

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26 мая 2022, 19:40 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В период спецоперации на Украине в России продолжился кризис концертной индустрии, начавшийся во время пандемии COVID-19. Концерты регулярно отменяются и переносятся. Люди, работающие в этой сфере, остаются не у дел, а зритель - без шоу любимых артистов.



На крупных аренах в регионах до конца года едва ли пройдут больше трех-пяти концертов. На прошлой неделе музыканты группы «Би-2» объявили о том, что их концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Перми и Ярославле переносятся, как и большое шоу, которое должно было состояться 11 июня на Большой спортивной арене «Лужники».



По оценке промоутеров, занимающихся большими концертными турами по России, стабильно собирать большие арены по стране могли считаные исполнители. В этом ряду называются Земфира, «Би-2», «Руки вверх!», Баста и «Кино». Таких очевидных народных любимцев, как Григорий Лепс, «ДДТ» и «Ария», «Мумий Тролль» и Полина Гагарина, стопроцентными артистами для стадионной аудитории считают не все устроители концертных мероприятий.



С концертного рынка России ушли практически все зарубежные исполнители. По ряду известных причин остановили здесь свою деятельность такие артисты, как Земфира, «Мумий Тролль», Оксимирон и Моргенштерн.



В интернете и СМИ обсуждаются некие «черные списки», из-за которых в регионах затруднительно выступать еще целой плеяде артистов, включая таких, как группы «Алоэ Вера» и «2Маши», Вася Обломов и Noize MC. В отличие от Моргенштерна и Фейса, которых объявили иноагентами, некоторые другие артисты лишаются возможности выступать без какого-либо официального обоснования. По мнению большинства, спланированной «травли» здесь нет, а есть локальные инициативы чиновников, которые на всякий случай предпочитают перестраховаться.



«Несмотря на все наши просьбы и обращения, нашему сектору экономики, в отличие от театров, киноиндустрии и разработчиков игр, никто так и не помог. А у нас работают тысячи людей, и у каждого семья», - подчеркнул Сергей Мурадов, исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаторов.



«Я много езжу по регионам, общаюсь с местными организаторами концертов и понимаю, что на гастрольном рынке образуется огромная брешь, которую надо чем-то заполнять. После пандемии и ухода с рынка больших имен пришлось отменить десятки концертов, промоутеры сидят в огромных долгах, с дырами в бюджете в $300 тыс.— $500 тыс. Но когда я спрашиваю коллег, готовы ли они экспериментировать с новыми именами, растить таланты, они все как один говорят «да». У них нет выхода», -рассказал продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич.



В ситуации перераспределения сил и средств на рынке музыки, а также в условиях очевидной цензуры «выращивание» нового поколения музыкантов для больших арен может занять месяцы, а то и годы. Тем временем «на плаву» остаются всего лишь несколько звезд, готовых в любых ситуациях поддерживать «партию и правительство».



