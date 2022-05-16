Юрий Шевчук отмечает 65-летие

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16 мая 2022, 23:23 Диана Анисимова

Шевчук стоял у корней русского рок-н-ролла и Ленинградского рок-клуба. В его стихах — остросоциальная поэзия, фольклорные интонации, родина и её люди. Ни цинизма, ни апатичного равнодушия. Взгляд художника и решительность гражданина. Непримиримая борьба с «попсой»…

Концерты в Ленинградском рок-клубе в 1980-е годы — под надзором КГБ, а то и вовсе запрещались, тексты песен — вымарывались жёсткой цензурой. После выхода альбома ДДТ «Периферия» группа подвергалась травле за религиозный и антисоветский подтекст. Но даже в таких рамках группе удалось доказать, что «рок-н-ролл — это всегда дважды два — три».

В 1995 году Шевчук отправился в Чечню, давал концерты, беседовал с молодыми военными, снимал их на плёнку. Как выяснилось позже, из двадцати парней, заснятых на камеру, домой вернулся один…

«Умирали пацаны страшно.

Умирали пацаны просто.

И не каждый был снаружи прекрасный,

И не все были высокого роста.

А я им пел рок-н-рольные песни.

Говорил: “Всё будет нормально”.

И я кричал им, что мы все вместе,

Да как-то слушалось это банально», — позже пел Юрий Шевчук в песне «Пацаны».

В 2007 выходит альбом «Прекрасная любовь» — о войне, чинах, нравах. Горькая песня «В гостях у генерала», пронзительная «Капитан Колесников» о гибели подлодки «Курск»… Современник писал: «Шевчук традиционно тяжело принимает любую власть, и она отвечает ему тем же». У музыканта сложилась неоднозначная репутация в политической сфере — чего только стоит встреча с Путиным в 2010-м году, после которой к Шевчуку прицепилось прозвище «Юра-музыкант». Впрочем, вольнолюбивость Шевчука никогда не меняла его отношение к стране: он всегда отказывался покидать Россию. «Главное, чтобы страна стала светлой, и тут что-то шевельнулось в добрую сторону», — признался он.

Шевчук, Юрий Юлианович, «Юра-музыкант» — один из знаковых образов русского рока. Артемий Троицкий пишет: «… Народный артист? Без сомнения. Ниша, в которой чувствуется незаполненность после ухода Высоцкого. Цой все-таки был сугубо «молодежным»; Башлачев остался неуслышанным и недооцененным; Гребенщиков и Макаревич — слишком «интеллигентские». А Юрий Шевчук — автор на 360 градусов. Он вечный провинциал, несмотря на многолетнее проживание в Петербурге и страстную любовь к нему. Стихи его непросты, но понятны и не требуют расшифровки. Музыка небанальна, качественна — при этом доступна и прекрасно звучит в хоровом застольном исполнении. … Абсолютно сердечная, проникнутая настоящим чувством история».

Концерт группы ДДТ в рамках тура, посвящённому 40-летию группы, пройдёт в Москве 10 июня.

Единственная официальная жена музыканта Эльмира умерла от рака, когда ей было всего 24 года. Красавица, танцовщица и актриса Эльмира Бикбова стала для Шевчука не только возлюбленной, но и настоящим другом. Юрий был старше ее на десять лет и впервые увидел, когда девушке было всего 17.