Украинская певица Тина Кароль пригласила выступившего в Донбассе Григория Лепса: «Заезжай поглубже, не убегай так быстро»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

13 мая 2022, 09:51 Источник: Тeleprogramma.pro

Григорий Лепс, фото: vk.com/official_leps

Украинская певица Тина Кароль, про которую говорят, что она является любовницей олигарха Игоря Коломойского, отреагировала на визит в Донбасс известного российского исполнителя Григория Лепса.

Лепс приезжал в Донбасс поддержать российских военных, исполнить для них свои хиты. 11 мая артист выступил в Центре славянской культуры в Донецке и в больнице в Луганске. Лепс также пообщался с главой ДНР Денисом Пушилиным и военкором «Комсомольской правды» Александром Коцем.

Тина Кароль написала в соцсетях пост и пригласила музыканта Григория Лепса посетить не только Донбасс, но и другие украинские регионы страны. «Заезжай поглубже, не убегай так быстро. Мы встретим тебя как следует! Ты будешь пищей для червей», - говорится в сообщении певицы.

Сама Тина Кароль находится в Польше, куда она уехала из Украины еще в феврале, - сообщает Тeleprogramma.pro.