Анфиса Чехова назвала причины, по которым не стремится вернуться в Россию

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10 мая 2022, 16:25

Фото: Global Look

Телеведущая Анфиса Чехова в соцсетях объяснила, почему по крайней мере пока хочет пожить на Бали. Виной всему - «депрессивный настрой» в России. Сын звезды Соломон уже посещает местную школу.

«В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития?» — высказалась Чехова.

В Индонезию 44-летняя ведущая уехала пару месяцев назад. Со словами «нет ничего прекраснее природы» Анфиса нежится на солнышке, занимается йогой и устраивает фотосессии для своего блога. С отцом своего ребенка, грузинским актером Гурамом Баблишвили, Чехова развелась еще в 2017 году и сейчас чувствует себя абсолютно свободно.