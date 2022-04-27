Михаил Галустян рассказал, что его старшая дочь продает свои поделки и часть денег отдает на благотворительность

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27 апреля 2022, 11:48 Источник: Тeleprogramma.pro

Михаил Галустян, фото: vk.com/galustyanrf

Шоумен, актер и продюсер Михаил Галустян не только много работает, но и принимает участие в воспитании своих детей. А их у Галсутяна двое - дочки. Старшей Эстелле - 11 лет, младший Элине — 10.

По признанию шоумена, как и многие дети сейчас, его дочери тоже жертвы эпохи потребления. Но он с женой Викторией объясняет девочкам, что купленная вещь должна бережно носиться, нужно ухаживать за ней.

По словам Галустяна, они с супругой дают дочкам по 500 рублей в неделю, чтобы они могли купить что сами захотят. А старшая дочь пытается сама заработать. Под присмотром преподавателя девочка занимается эпоксидной смолой — отливает фигурки, выставляет их на продажу.

Родители поговорили с дочкой, и Эстелла часть вырученных денег отдает на благотворительность. По словам звездного отца, дочь понимает, что часть дохода всегда нужно отдавать на благотворительность, так как есть люди, которым эти деньги намного нужнее, - сообщает издание Тeleprogramma.pro.