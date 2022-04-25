Родственники Евгения Дятлова узнали его в костюме Мухомора на шоу «Маска» по плечам

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25 апреля 2022, 20:19 Источник: Тeleprogramma.pro

Евгений Дятлов, фото из Вконтакте

Родственники актера театра и кино Евгения Дятлова узнали его в костюме Мухомора на шоу «Маска» по плечам. На НТВ продолжается проект «Маска». Суть шоу - исполнители прячутся в костюмы каких-либо персонажей, а телезрители и члены жюри должны их разгадать.

В воскресенье, 24 апреля, разоблачили Евгения Дятлова. Артист прятался в маске харизматичного Мухомора. Второй полуфинал популярного проекта «Маска» в минувшее воскресенье проект покинул Мухомор, в этом костюме оказался актер Евгений Дятлов. Дятлов рассказал в беседе с изданием Teleprogramma.pro, что родные и знакомые звонили ему и интересовались, не он ли Мухомор. Догадались по некоторым моментам.

«Кто-то узнал меня по подергиванию плеч, когда Мухомор смеялся. Кто-то обратил внимание на походку. Но я всем отвечал, что это не я», — поделился Евгений Дятлов.

Продюсеры проекта «Маска» актеру предлагали разные костюмы - Улитки и Муравья.

По словам актера, в маске он почти ничего не мог разглядеть и все время боялся упасть. Однажды посмотрел по телевизору одно из своих выступлений, и увидел, что стоял на самом краю. А будучи на сцене даже этого не заметил.