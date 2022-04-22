Наташа Фриске: меня не волнуют сплетни, кто нас с дочкой из роддома встречал

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22 апреля 2022, 10:25 Источник: Тeleprogramma.pro

фото: pixabay.com

Сестра певицы Жанны Фриске Наташа недавно впервые стала мамой. Фриске-младшая родила дочь 8 апреля.

Наташе делали кесарево сечение. Малышка родилась крупненькой. Фриске-младшая не раскрывала имя своего избранника, рассказывая, что рассталась с парикмахером Александром Титовым, от которого забеременела.

Но из роддома Наташу и девочку встречали ее родители и некий молодой человек. Новорожденную держала на руках мама Натальи, а мужчина выглядел очень взволнованным. Вскоре в СМИ появились новости, что это был подставной актер.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, в беседе с Teleprogramma.pro сказала, что ее никакие слухи не волнуют. «Меня такие сплетни никак не трогают. Я не собираюсь отвечать на такие слухи. Зачем мне отвечать? Они меня абсолютно не обижают», — заявила младшая сестра Жанны Фриске в беседе с Teleprogramma.pro.