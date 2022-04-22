Адвокат Добровинский объяснил, почему Максиму Галкину в России не грозит тюрьма: «С известностью выкрутился бы»

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22 апреля 2022, 10:04 Источник: Тeleprogramma.pro

Тель-Авив, Израиль, фото: pixabay.com

Адвокат Александр Добровинский, защищающий в России интересы известных людей, прокомментировал скандальный слух о шоумене Максиме Галкине. По слухам, Галкин, находящийся в Израиле, оставил человека в опасности, и тот умер, - сообщает Teleprogramma.pro.

Добровинский объяснил, что прежде всего надо узнать обстоятельства этой истории и понять, не очередной ли это фейк про Галкина. «Если же предположить, что такое могло произойти в Москве, то по российскому законодательству оставление лица в опасности могло бы повлечь наказание как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы до одного года», - рассказал юрист.

Адвокат полагает, что в Москве за подобное Галкин отделался бы легким испугом. «Со своей известностью и связями он, скорее всего, выкрутился бы. Но Израиль — это не Москва, и там может быть все очень строго», — считает Александр Добровинский.

Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль после 24 февраля. Примадонна обещала вернуться.