Надежда Бабкина рассказала, что ее муж Евгений Гор находится за границей по работе

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21 апреля 2022, 13:32 Источник: Тeleprogramma.pro

Евгений Гор, фото: паблик Три аккорда, Вконтакте

Надежда Бабкина и ее гражданский муж Евгений Гор на некоторое время расстались, мужчина покинул Россию. Певица рассказала, что в настоящее время Евгений на Бали. Бабкина не скрывает, что ее возлюбленный - владелец свечного завода.

Еще он производит разные компоненты, связанные с косметикой. По словам Бабкиной, доставлять сюда необходимые «нюансы» проще и дешевле из-за границы, - сообщает Teleprogramma.pro.

Бабкина и Гор вместе 18 лет, но живут в разных загородных домах. У них гостевой брак. Разница в возрасте в 30 лет и мнение окружающих по этому поводу знаменитостей не волнуют.