Владимир Фриске считает, что пишущий в соцсетях о сыне Жанны Шепелев пиарится на ребенке

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20 апреля 2022, 12:51 Источник: Тeleprogramma.pro

Дмитрий Шепелев, фото из соцсети

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Борисович считает, что его бывший зять телеведущий Дмитрий Шепелев пиарится на сыне Платоне. Недавно сыну артистки Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону исполнилось девять лет.

После смерти артистки сына растит отец. Контакты с дедушкой и бабушкой Платона по маме у Шепелева оборвались напрочь.

Шепелев часто упоминает Платона в своих постах в соцсетях. По его словам, мальчик отличается сильным и своенравным характером, он увлекся рок-музыкой, отрастил волосы. Шепелев пытается «выйти на новый уровень родительского мастерства, чтобы научиться принимать разные желания ребенка, например: «Сегодня буду спать без одеяла», «Зацени мой стиль, шнурки на левой ноге завязал, а на правой не буду», «Покрашу волосы в синий», «Не вмешиваться со своими вонючими советами».

В беседе с Teleprogramma.pro Владимир Фриске отреагировал на высказывания своего внука. По его мнению, неправда, что Платон ни в чем не нуждается, поэтому он и стал грубо отвечать отцу. Он считает, что если бы Платон жил с дедушкой и бабушкой, то у него все было нормально.

Владимир Борисович не следит за постами Шепелева в соцсетях. По мнению мужчины:

«Шепелев любит, чтобы о нем что-то говорили, поэтому он и пишет о ребенке, привлекая к себе внимание, сам он никому не интересен, просто пиарится на Платоне».

Недавно у Фриске появилась внучка. Мамой стала младшая дочь Наташа Фриске. Девочке дали имя Луна.

Шепелев и его возлюбленная родили сына. Теперь у Платона есть младший брат Тихон.