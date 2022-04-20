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Владимир Фриске считает, что пишущий в соцсетях о сыне Жанны Шепелев пиарится на ребенке

, 12:51 Источник: Тeleprogramma.pro

Владимир Фриске считает, что пишущий в соцсетях о сыне Жанны Шепелев пиарится на ребенке
Дмитрий Шепелев, фото из соцсети

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Борисович считает, что его бывший зять телеведущий Дмитрий Шепелев пиарится на сыне Платоне. Недавно сыну артистки Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону исполнилось девять лет.

После смерти артистки сына растит отец. Контакты с дедушкой и бабушкой Платона по маме у Шепелева оборвались напрочь.

Шепелев часто упоминает Платона в своих постах в соцсетях. По его словам, мальчик отличается сильным и своенравным характером, он увлекся рок-музыкой, отрастил волосы. Шепелев пытается «выйти на новый уровень родительского мастерства, чтобы научиться принимать разные желания ребенка, например: «Сегодня буду спать без одеяла», «Зацени мой стиль, шнурки на левой ноге завязал, а на правой не буду», «Покрашу волосы в синий», «Не вмешиваться со своими вонючими советами».

В беседе с Teleprogramma.pro Владимир Фриске отреагировал на высказывания своего внука. По его мнению, неправда, что Платон ни в чем не нуждается, поэтому он и стал грубо отвечать отцу. Он считает, что если бы Платон жил с дедушкой и бабушкой, то у него все было нормально.
Владимир Борисович не следит за постами Шепелева в соцсетях. По мнению мужчины:

«Шепелев любит, чтобы о нем что-то говорили, поэтому он и пишет о ребенке, привлекая к себе внимание, сам он никому не интересен, просто пиарится на Платоне».

Недавно у Фриске появилась внучка. Мамой стала младшая дочь Наташа Фриске. Девочке дали имя Луна.

Шепелев и его возлюбленная родили сына. Теперь у Платона есть младший брат Тихон. 

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