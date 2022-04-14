Певица Лолита Милявская сказала об Украине: родина меня предала

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14 апреля 2022, 18:10

Лолита Милявская, фото: vk.com/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская прокомментировала инициативу киевского режима запретить российскую музыку в общественных местах на Украине.

Депутаты Верховной Рады Украины от «Европейской солидарности» София Федина, Ирина Фриз, Ирина Климпуш-Цинцадзе, Олег Синютка, Виктория Сюмар разработали законопроект, чтобы в период освобождения всех «оккупированных Москвой» украинских территорий российская музыка ее звучала на радио, в кафе, в кинотеатрах и общественном транспорте.

Лолита рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что ей давно запретили посещать Украину и родственников там. А у нее в Киеве жили 79-летняя мама и единственная дочь. Она не смогла съездить на выпускной к Еве.

«Я человек, который уже шесть лет запрещён к въезду на свою родину, а мне вот в интернете пишут «вы предали свою родину». А для начала родина предала меня, если говорить серьёзно. Я-то туда не на работу, у меня мама, которой 79 лет, дочка. Поэтому у меня к этому никакого отношения. Мне всё равно, какие постановления», - высказалась артистка по поводу нового украинского закона.

Она не билась за возможность работать, не писала покаянных писем с просьбой пустить на Украину. «Если моя родина приняла решение, что я там нафиг не нужна, значит, я там не нужна», - считает Лолита Милявская.

По мнению артистки, цель законопроекта — психологическое давление на людей. Как считает Лолита, «то безумие, которое происходит — дело-то не в языке». «Запретить людям говорить на русском языке невозможно, потому что для многих украинцев это такой же родной язык», - уверена она.