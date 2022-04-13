Татьяна Тарасова о закрытии «Ледникового периода»: «Это не самое ужасное»

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13 апреля 2022, 10:14 Источник: Тeleprogramma.pro

Татьяна Тарасова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу приостановки проекта на телевидении «Ледниковый период», в котором она была судьей, экспертом, а Илья Авербух хореографом-постановщиком.

По оценке Тарасовой, это не самое ужасное, что могло произойти, бог с ним, с шоу. «Раньше как-то жили без «Ледникового периода». И сейчас проживем», - сказала Татьяна Анатольевна Тарасова изданию «Спорт-Экспресс».

Хореограф Илья Авербух в беседе с Teleprogramma.pro 12 апреля заявил, что осенью популярное шоу «Ледниковый период» не будет сниматься для телевидения. Хореограф поделился, что сейчас работает с юниорскими танцевальными дуэтами, готовится к юбилею Татьяны Тарасовой. «По утрам я работаю как тренер, а после обеда, как и раньше работал. Надеюсь, что смогу совмещать, потому что у меня очень большая команда», - объяснил Авербух.

«Илюша же не может разорваться на части и везде успеть. Как только он закончит со своей работой, будет «Ледниковый период». Мы обязательно его дождемся!» — сказала Тарасова.

Шоу, в котором соревновались пары, один человек из которой был спортсменом, выходило в эфире Первого канала с 2007 года. В завершившемся сезоне победили двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов.